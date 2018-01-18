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رام الله-الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن حملات الاعتقال شملت مدن رام الله، القدس، الخليل، وقلقيلية المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين في مدينة رام الله، أحمد سامح الريماوي، أحمد قواس، نزيه حامد، وليد طه الفران، رأفت أنور عواد، أحمد عاهد عواد، وأسيد ناصر حمدان.

كما اعتقلت محمد حسن محمد من عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، وعبد الله عبيدو من مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير القيادي في حركة حماس شاكر عمارة في مخيم عقبة جبر بأريحا وعاثت فيه فساداً.