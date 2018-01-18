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غزة-الرسالة نت

صحيفة إسرائيل هيوم:

إصابة جنديان من الوحدة الخاصة “يمام” التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي في الاشتباكات في مدينة جنين، أحدهم في حالة الخطر.

اشتباكات ليلية في جنين، والقبض على منفذي العملية التي قتل فيها الحاخام أزارئيل شيفح.

رداً على تصريحات نتنياهو، ترمب، السفارة الأمريكية في تل أبيب لن تنقل للقدس خلال عام.

بعد مطالبات حاخام صفد لاستقالته، حاخامات يهود لرئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي جهودك تستحق التقدير.

يديعوت أحرنوت:

ملاحقة الخلية التي قتلت الحاخام، فلسطيني قتل في مدينة جنين.

اغتيال احمد جرار منفذ عملية قتل الحاخام من مستوطنة "حفات جلعاد".

في الطيبة، مقتل قريب شاهد دولة في قضية مسؤول إحدى جماعات العالم السفلي.

ترمب يرد على نتنياهو، لا سفارة أمريكية في القدس خلال عام.

فضائية كان الإسرائيلية:

مقتل أحد منفذي عملية قتل المستوطن من مستوطنة "حفات جلعاد" في اشتباكات في جنين.

على خلفية جنائية، مقتل شخص في الطيبة، وآخر في أسدود.

صحيفة هآرتس:

مقتل أحد منفذي عملية قتل الحاخام شيفح في اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين الليلة الماضية.

ترمب ينفي تصريحات نتنياهو، السفارة الأمريكية لن تنقل للقدس خلال العام الحالي.

بعد 12 عاماً من هروبه، البرازيل تسلم مستوطن من مستوطنة "ايتمار" أدين بقتل صايل اشتيه في العام 2004.

من المتوقع أن تطلب الشرطة الإسرائيلية تقديم لوائح اتهام ضد يتسحاق مولخو ودافيد شمروني في قضية الغواصات الألمانية.

صحيفة معاريف:

في عملية ليلية، مقتل أحد منفذي مقتل المستوطن الحاخام أزرائيل شيفح.

"الجيل الثاني من الإرهابيين"، والد منفذ عملية قتل المستوطن اغتيل في العام 2002.

ترمب لنتنياهو، السفارة الأمريكية لن تنقل للقدس خلال عام.

الهند ستنفذ صفقة الصواريخ مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

موقع واللا نيوز:

معركة إطلاق نار ليلية في جنين، أحد منفذي عملية قتل الحاخام شيفح قتل في الاشتباكات.

أحد منفذي عملية قتل الحاخام شيفح هو نجل قيادي في حماس اغتيل في العام 2002.

صاروخ إسرائيلي جديد دقيق في الإصابة ويحمل على الكتف، تم التعاقد لبيعه ل 25 دولة.

القناة العاشرة:

العثور على منفذي عملية قتل الحاخام شيفح، أحدهم قتل وآخر اعتقل.

عن عائلة الشهيد نصر جرار، "عائلة الإرهاب، الابن قتل الحاخام شيفح، والأب اغتيل في العام 2002.

ترمب ينفي تصريحات نتنياهو أن السفارة الأمريكية ستنقل خلال عام للقدس.

الإسرائيليون تتابعون تصريحات الرئيس أبو مازن عن قرب، ووزارة الخارجية الإسرائيلية في رسالة سرية تحذر السفارات الإسرائيلية في العالم من خروج الأمور من تحت السيطرة.

القناة الثانية:

أنباء عن إلقاء القبض على منفذي عملية مقتل الحاخام من مستوطنة "حفات جلعاد".

ترمب، السفارة لن تنقل للقدس خلال عام.

القناة السابعة:

القبض على منفذي عملية مقتل المستوطن الحاخام شيفح، ومقتل أحدهم.

الرئيس الأمريكي في تلميح للفلسطينيين، "تجاوزتم الحدود".

نتنياهو، صفقة الأسلحة مع الهند لازالت على جدول الأعمال.

سفير الاحتلال في الأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي إدانة تصريحات أبو مازن ضد واشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

فضائية 20 الإسرائيلية:

جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أحد منفذي عملية قتل المستوطن من مستوطنة "حفات جلعاد".

مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام يحاول من خلف الكواليس تنظيم لقاء وفد فلسطيني مع نائب الرئيس الأمريكي.

موقع 0404:

جنديان من الوحدة الخاصة "يمام" أصيبوا بجراح خلال الاشتباكات في مدينة جنين، أحدهم في حالة الخطر.

ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين.