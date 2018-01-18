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رام الله-الرسالة نت

قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشئون العلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي، إن رسالة الإحالة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية جاهزة للتنفيذ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

وأضاف حجازي في تصريح صحفي، أن الخارجية الفلسطينية بانتظار قرار يصدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتقديم "الإحالة" للمحكمة.

وتابع: "الإحالة جاهزة، وستقدم فور إصدار قرار من اللجنة التنفيذية بهذا الشأن".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال في وقت سابق، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها بالقريب العاجل، لتضع خطة عملية ملموسة وآليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي.

وقرر المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الاثنين الماضي إحالة قضايا: الاستيطان والأسرى بسجون "إسرائيل"، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للمحكمة الجنائية الدولية.