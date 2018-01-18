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غزة-الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم، أن الشهيد الذي أرتقى أثر الاشتباكات مع قوات الاحتلال أمس في جنين، هو الشهيد أحمد إسماعيل محمد جرار (31 عاما).

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أبلغهم أن الشهيد هوا أحمد إسماعيل جرار.

واستشهد مقاوم فلسطيني، ليلة أمس، في اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين بالضفة المحتلة، فيما أصيب جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة.

وزعمت القناة 14 العبرية إن قوات الجيش اشتبكت مع منفذي هجوم حفات جلعد وتم قتل أحدهم واعتقال آخرين وهناك اصابتين في صفوف الجنود.