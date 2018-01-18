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أنقرة- الرسالة نت

أصدرت قيادة الأركان التركية أمرا بوضع جميع القوات العسكرية المتمركزة على الحدود التركية السورية في حالة التأهب القصوى، في حين شهد ريف محيط عفرين قصفا متبادلا بين وحدات حماية الشعب الكردية والجيش التركي.

وأفاد مراسل الجزيرة في تركيا -نقلا عن مصادر عسكرية- بأن القوات التركية المتمركزة مقابل منطقة عفرين وُضعت في حالة التأهب، في إطار التحضيرات للعملية العسكرية التركية المزمع تنفيذها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن المزيد من التعزيزات العسكرية التركية وصلت إلى الحدود مع سوريا، وأضافت أن التعزيزات شملت ناقلات جنود مدرعة، وصهاريج وقود، وعربات عسكرية مدرعة، ووحدات من القوات الخاصة.

وذكرت وكالة أنباء هاوار المقربة من الوحدات الكردية أن المدفعية التركية استهدفت ناحيتي شرا وشيراوا (غرب عفرين)، في حين قالت المعارضة المسلحة إن الوحدات الكردية قصفت قرية كفر خاشر بريف إعزاز (شمال حلب)، ردا على قصفها معسكر كفر جنة خلال اجتماع لقيادات القوات الكردية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء قصف لوحدات حماية الشعب الكردية على إعزاز بريف حلب الشمالي.

وقال المراسل إن اشتباكات وقعت بين الجيش السوري الحر والوحدات الكردية في محيط قرية معرين بريف حلب الشمالي.

يشار إلى أن تركيا ذكرت أنها لن تتردد في التحرك في منطقة عفرين وغيرها من المناطق في سوريا إذا لم توقف الولايات المتحدة دعمها لقوة بقيادة كردية، غير أن واشنطن نفت هذه الخطط، وقالت إن بعض المسؤولين أطلقوا تصريحات خاطئة.

وتكررت في الأيام القليلة الماضية تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من توغل وشيك في عفرين، بعد أن قالت واشنطن إنها ستساعد قوات سوريا الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية في إنشاء قوة حدودية جديدة قوامها ثلاثون ألف فرد.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة لديها نية إنشاء قوة على الحدود السورية التركية، وقال إن هذه المسألة "أسيء طرحها".

وأضاف "أعتقد بأنه من المؤسف أن التصريحات التي أدلى بها البعض خلفت هذا الانطباع، ليس هذا هو ما نفعله".