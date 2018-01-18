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غزة-الرسالة نت

اقتحم العشرات من أهالي شهداء العدوان الإسرائيلي عام 2014 مكتب رئيس مؤسسة رعاية الأسر والشهداء بغزة انتصار الوزير.

وقال المتحدث باسم لجنة أهالي الشهداء علاء البراوي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الاقتحام جاء في ظل تجاهل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لمعاناة أهالي الشهداء في قطاع غزة.

وأضاف أن أهالي الشهداء ينتظرون للعام الرابع على التوالي دون صرف مخصصاتهم أسوة بشهداء شعبنا، فلماذا هذه المماطلة، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي نحياها".

وطالب البراوي الحكومة بصرف المستحقات أسوة بشهداء عدوان عام 2008 و2012.

وردد المحتجون هتافات تطالب بصرف مستحقاتهم واعتمادهم كغيرهم من شهداء الشعب.

وأكد البراوي أن حراك أهالي الشهداء سيتواصل حتى يتم حل قضيتهم وأن تصرف منظمة التحرير الفلسطينية رواتب لهم أسوة بباقي شهداء الشعب الفلسطيني.