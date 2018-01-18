تصغير الخط تكبير الخط

نابلس-الرسالة نت

ضبطت شرطة محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس 60 كغم من مادة يشتبه بأنها مادة القنب الهندي المهجن (الهايدرو) المخدرة، داخل مخزن في قرية كفر قليل شرق المدينة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات في بيان له أن معلومات مؤكدة وردت لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة نابلس، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات كبيرة من المخدرات بهدف الاتجار بها.

وأضاف أنه وبعد جهد استخباري قامت به الشرطة، تم تحديد المكان، وعلى الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوات من الشرطة تساندها قوات من الأجهزة الأمنية للموقع.

وعند وصولها، قامت بتفتيش المكان، وضبطت أثناء التفتيش 60 كغم من مادة يشتبه بأنها مادة القنب الهندي المهجن (الهيدرو) و60 ليترا من مواد سائلة يشتبه بأنها تستخدم في صناعة المخدرات، بالإضافة الى أدوات تغليف وتعاطٍ.

وأضاف أنه تم القبض على شخصين يشتبه بهما بالاتجار بهذه المواد، وتم توقيفهما لحين عرضهما على النيابة العامة.