تصغير الخط تكبير الخط

رام الله-الرسالة نت

قالت سناء الخزندار وكيل مساعد وزارة التنمية الاجتماعية، " إن الوزارة قررت صرف دفعات مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية وعددهم 4805 أسرة، من الذين لازالوا على قائمة الانتظار منذ عام 2016، لمرة واحدة فقط، مقتصرةً على فقراء غزة".

وأكدت الخزندار، في تصريحات صحفية، مساء الخميس أن صرف الدفعات سيكون بناءً على عدد أفراد الأسرة المستفيدة، وستبدأ المبالغ من 750 شيكلا – 1800 شيكل، مشيرةً إلى، أنه سيتم الانتهاء من ملفاتهم بحلول شهر مارس المُقبل.

وبينت، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة للعام 2017لمستفيدي الشؤون الاجتماعية لـ 76865 أسرة في قطاع غزة، بمبلغ 100 مليون و370 ألف شيقل، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء المقبل.