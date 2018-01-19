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القدس المحتلة-الرسالة نت

أصيب مستوطن بالحجارة مساء الخميس، أثناء قيادته حافلة مستوطنين بالقرب من دوار الشهيد عريبة، في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن شبان من بلدة حزما رشقوا الحجارة نحو أكثر من حافلة وفي عدة مواقع، وأصيب السائق الإسرائيلي عند دوار الشهيد عريبة، وحضرت سيارة نجمة داوود الإسرائيلية ونقلته للعلاج في المستشفى.

وشهدت بلدة حزما بعد إصابة السائق الإسرائيلي حالة استنفار بين صفوف قوات الاحتلال، وأغلقت كافة مداخل البلدة بالسيارات العسكرية، فيما أغلقت المدخل الجنوبي بالكتل الإسمنتية، ومنعت أي مواطن الدخول إلى البلدة أو الخروج منها.

وأضاف شهود العيان ان قوات الاحتلال حولت البلدة لمنطقة عسكرية مغلقة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز المؤقتة " الطيارة" بعد حادث إصابة السائق الإسرائيلي، وأوقفت كافة السيارات المارة من دوار الشهيد عريبة، وفتشتها بدقة.

وأشار أحد سكان بلدة حزما إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي منذ ليلة أمس بالسيارات العسكرية، ووضعت المكعبات الإسمنتية مساء اليوم، من أجل فرض سياسة العقاب الجماعي على سكان البلدة.

وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية مساء الخميس أن قوات الاحتلال أطلقت النار نحو مركبة هربت إلى مدينة رام الله، بزعم محاولتها دهس جنود حرس الحدود عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.