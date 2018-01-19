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رام الله-الرسالة نت

قال سكرتير عام لجنة فلسطين لاتحاد المحامين العرب المستشار هشام أبو دقة اليوم الخميس، إن هناك 750 قراراً صدر من قبل الأمم المتحدة و86 أصدرها مجلس الأمن تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي دون أن تنفذ على الأرض.

وأعاد التذكير بالقرار الأخير رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي ينص على إدانة الاستيطان، ويؤكد على مكانة مدينة القدس وضرورة عدم تغيير معالمها أو ضمها.

وعبر أبو دقة، في تصريح له، عن أمله في أن يخرج مؤتمر الأزهر العالمي بقرارات نحو تفعيل القرارات الدولية الصادرة بشأن حماية القدس والقضية الفلسطينية.