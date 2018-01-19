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غزة- الرسالة نت

يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا، واعتبارا من ساعات المساء يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية: أما يوم بعد غد السبت، فيكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وبقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر المواطنين من شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 100 كم/ساعة، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

وتحث الدائرة المواطنين إلى التنبه إلى وجود خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج وغزارة الأمطار، وتشكل الصقيع والانجماد صباح غد السبت.