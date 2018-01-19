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غزة- الرسالة نت

تحل يوم غد السبت، الذكرى الـ21 لإجراء أول انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، بناء على اتفاق أوسلو لعام1993.

فقد شهد يوم 20 كانون الثاني/يناير 1996م، إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقد تنافس على المنصب كل من: الرئيس الشهيد ياسر عرفات والمناضلة الراحلة سميحة خليل، وقد فاز الرئيس ياسر عرفات بنسبة 87.28% من أصوات المقترعين.

كما انتخب الشعب الفلسطيني أعضاء المجلس التشريعي وعددهم (88 عضواً)، وقد بلغ عدد المرشحين 672مرشحا في 6 دوائر انتخابية، وبلغ عدد المقترعين 780079 شخصا، بنسبة 75.86% من الناخبين المسجلين.

وقد أدى الرئيس الراحل عرفات اليمين الدستوري في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة يوم 12 شباط 1996، أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وقاضي القضاة في حينه.