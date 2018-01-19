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غزة- الرسالة نت

دعا جهاز الدفاع المدني المواطنين إلى عدم التحرك بمركباتهم نظرا للخطورة التي تخلفها الأجسام المتطايرة نتيجة الرياح العاتية.

وجاء ذلك في بيان صحفي مقتضب، مع دخول المنخفض الجوي العميق، والأجواء غير المستقرة والرياح القوية.

وسبق ذلك أن وجهت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين من شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 100 كم/ساعة، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.