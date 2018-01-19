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واشنطن- الرسالة نت

نشرت صحيفة غارديان البريطانية تقريرا ورد فيه أن عشرات من موظفات الأمم المتحدة تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي أثناء عملهن بالمنظمة.

وقالت بعض الموظفات إنهن أجبرن على ترك وظائفهن أو هُددن بإنهاء عقودهن، في حين ظل الجناة المزعومون في مناصبهم، بمن فيهم مسؤول كبير في المنظمة.

وأفادت غارديان بأن موظفات الأمم المتحدة العاملات في أكثر من عشر دول تحدثن مشترطات عدم ذكر أسمائهن بسبب الخوف من تعرضهن للانتقام أو بسبب القواعد التي تمنعهن من التحدث علنا.

وقالت 15 موظفة إنهن تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وقالت سبع نساء إنهن أبلغن رسميا عما حدث لهن.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يصر على التعامل مع هذه القضية التي تتعلق أيضا بالمساواة بين الجنسين وتوازن القوى". وأضاف دوجاريك "لا أحد يعتقد أن الأمم المتحدة تختلف عن أي منظمة أخرى عامة أو خاصة شهدت تحرشا جنسيا".

كما أوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة تتطلع إلى توزيع استبيان على الموظفات، وسيقام خط هاتفي لمساعدة من يطلب المشورة. وتابع أنه إذا أدت تلك المزاعم إلى تحقيق جنائي "فإن الأمر سيرجع إلى الدولة المستضيفة للتقاضي وستتعاون الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة لضمان محاسبة هؤلاء الأشخاص".

وتعهد غوتيريش بالقضاء على ممارسات الاستغلال الجنسي تحت راية الأمم المتحدة عندما تسلم مسؤولية المنظمة الأممية العام الماضي.

وكان تحقيق قد كشف عن مزاعم اغتصاب واسعة النطاق وإساءات بحق قصّر على أيدي عناصر حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.