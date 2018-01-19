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واشنطن- الرسالة نت

كشفت شبكة (إن بي سي نيوز) الإخبارية الأميركية أن شركة بيانات ساعدت دونالد ترمب في الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016، تورطت في نشر معلومات سلبية عن دولة قطر في إطار حملة دعائية تشنها السعودية والإمارات.

وأوردت الشبكة على موقعها الإلكتروني أن الشركة واسمها كمبريدج أناليتيكا أقرت في وثائق قدمتها إلى وزارة العدل الأميركية Cambridge Analytica أنها تلقت مبلغ 333 ألف دولار من الإمارات لشن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2017 تربط القطريين بالإرهاب.

ووفقا لتقرير إن بي سي نيوز، فإن إدارة ترمب أيدت في يونيو/حزيران "الموقف العدائي" للسعودية والإمارات ضد قطر وقرار البلدين قطع علاقاتهما الدبلوماسية معها.

وشركة كمبريدج أناليتيكا تابعة لمؤسسة (إس سي إل سوشيال ليميتد) وهي من الشركات التي جذبت انتباه المحققين التابعين للمدعي العام الخاص المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية أن العقد المبرم بين مؤسسة (إس سي إل سوشيال ليميتد) والمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات والبالغ قيمته 333 ألف دولار، تضمن تصميم إعلانات متعددة ونشرها على فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مصحوبة بهاشتاغ #قاطعوا قطر (boycottqatar#)، يربط قطر بالإرهاب.

وقالت الشبكة أن مؤسسة (إس سي إل سوشيال ليميتد) بثت إعلانات سلبية عن قطر إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.