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واشنطن- الرسالة نت

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن أن واشنطن لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الجمعة أن يكون تعليق المبلغ هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت أن بلادها لن تقدم هذا المبلغ في الوقت الحالي، لكنه لا يعني أنها لن نقدمه في المستقبل (على حد قولها).

وقالت: مطلوب من الدول أن تفعل المزيد، فلا يجب أن تكون الولايات المتحدة هي المانح الرئيسي لكل منظمة على مستوى العالم.

يذكر أن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول تلقى يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي رسالة من المراقب المالي لوزارة الخارجية الأميركية إريك همبري تعهد خلالها بتقديم 45 مليون دولار ضمن مناشدة الوكالة لتقديم مساعدات طارئة للضفة الغربية وغزة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق مبلغا منفصلا قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه لوكالة "الأونروا"، قائلة إنه على "الوكالة إجراء إصلاحات" دون أن تحددها.