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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

تواصل أجهزة الأمن (الإسرائيلية) التحقيق في عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل المستوطن الحاخام ارزرايئيل شيفاح قرب مستوطنة "حفات غلعاد" الأسبوع الماضي، والبحث عن منفذيها.

وذكر موقع "ريشت كان" العبري أنه يسود اعتقاد لدى الأمن أن قائد الخلية التي نفّذت العملية تمكن من الفرار من المنزل في مخيم جنين الذي طوقته قوات الجيش كما تستمر ملاحقة أشخاص قدموا المساعدة للخلية.

وأشار إلى أن تحسنا طرأ على حالة الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة خلال العملية الامنية الليلة قبل الماضية في جنين.