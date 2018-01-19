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رفعت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة في 2018، في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع الأسعار شركات النفط الصخري الأميركية على ضخ مزيد من الخام، مما يضعف أثر اتفاق تقوده أوبك للتخلص من تخمة المعروض وانهيار كبير في إنتاج فنزويلا.

وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري إن المنتجين من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في العام الجاري ارتفاعا من 990 ألف برميل يوميا في التوقعات السابقة.

وأضافت أن "ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيدا من المعروض إلى السوق، لا سيما في أميركا الشمالية، خاصة النفط المحكم". في إشارة إلى النفط الصخري.