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القدس المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، ستة مصلين اتراك في شارع الواد بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن الاحتلال أعتقل ستة مصلين أتراك، أثناء مغادرتهم المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الجمعة.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل عدة مصلين اتراك الشهر الماضي خلال تواجدهم في مدينة القدس.

ويذكر أن 20 الف مصلٍ أدى صلاة الجمعة، في باحات المسجد الاقصى المبارك.

ويشهد المسجد الاقصى عدة اجراءات امنية مشددة يفرضها الاحتلال الاسرائيلي والتي ازدادت وتيرتها بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن القدس.