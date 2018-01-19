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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

أصيب 3 شبان بجروح خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية الشعبية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاماً لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة عنوة على اراضي القرية.

وذكر مراد شتيوي الناشط في المقاومة الشعبية في كفر قدوم، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، باستخدام الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة 3 شبان في الاطراف السفلية عولجوا ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأشار شتيوي، إلى أن المسيرة انطلقت رغم الاجواء العاصفة والباردة، تأكيدا ًعلى استمرار المقاومة الشعبية، وتنديدا بالاستيطان وبقرارات الادارة الاميركية المتعلقة بالقدس الشريف.