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فلسطين-الرسالة نت

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.23%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 746 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 582.49 نقطة، مرتفعا 1.32 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر الاستثمار بنسبة 0.23%، ومؤشر قطاع التأمين 0.06%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، مع انخفاض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.40%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 381 ألف سهم في 159 صفقة، وجرى فيها التداول على أسهم 18 شركة، ارتفع منها سهم 7 شركات، وانخفض سهم 6 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

والشركات الرابحة كانت: مطاحن القمح الذهبي، وأبراج الوطنية، وفلسطين للاستثمار العقاري، والمشرق للتأمين، والبنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والاتصالات الفلسطينية.

والشركات الخاسرة هي: دواجن فلسطين، والمؤسسة العربية للفنادق، ومصايف رام الله، والاتحاد للإعمار والاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك فلسطين.

واستقر سهم شركات المجموعة الأهلية للتأمين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الوطني، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.