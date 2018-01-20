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الرسالة نت - وكالات

وضع أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، قدمه الأولى خارج ناديه اللندني، استعدادا لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, أن سانشيز غادر الفندق الخاص بإقامة فريق أرسنال، وودع رفاقه والجهاز الفني، رغم أنه كان ضمن القائمة التي تضم 19 لاعبا، لخوض مباراة كريستال بالاس السبت في الدوري الإنجليزي.

وقالت "ميرور" إن سانشيز سيصل مدينة مانشستر خلال ساعات قليلة، لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام لصفوف "الشياطين الحمر"، في الوقت الذي من المرجح فيه أن ينتقل الأرميني هنريك مخيتريان إلى أرسنال ضمن صفقة تبادلية.

ولفتت أيضا إلى أن المهاجم التشيلي سيقلب خطط جوزيه مورينيو في سوق الانتقالات، وسيجعله يصرف النظر عن ضم ثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، وسيتجه أكثر لإبرام صفقتين لتدعيم قلب الدفاع ولاعب ارتكاز الوسط.