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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إسبانية, أن نادي برشلونة قد توصل لاتفاق مع أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، للانضمام لصفوف برشلونة الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية, أن غريزمان قد وقّع على اتفاق مبدئي مع نادي برشلونة به عقوبة مالية، سيتم دفعها حال عدم إتمام الصفقة الصيف المقبل، هو أمر شائع في هذه الاتفاقات الخاصة على حد قولها.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة سيضطر لدفع مبلغ مالي للفرنسي، في حال قرر النادي التراجع عن التعاقد معه، والعكس أيضا صحيح.

وقالت إن المفاوضات لن تكون سهلة، مع تقدم أتلتيكو مدريد منذ أسابيع قليلة، بشكوى ضد برشلونة لدى "الفيفا"، بسبب تفاوض الإدارة "الكتالونية" مع غريزمان دون علم النادي، وقبل دخوله الفترة القانونية التي تسمح للاعب بالتفاوض مع أندية أخرى.

وسينتهي عقد غريزمان الحالي مع أتلتيكو مدريد في صيف 2022، بينما سينخفض الشرط الجزائي في عقده الصيف المقبل، ليصبح 100 مليون يورو بدلا من 200 مليون.