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الرسالة نت - وكالات

ذكر ميشيل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، أن إدارة ناديه لا يزال لديها الأمل في الإبقاء على الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مع الفريق وعدم انتقاله إلى أرسنال.

وقال زورك في تصريحات نشرتها صحيفة "إيفينينغ ستاندرد" الإنجليزية: "الوقت لا يزال يسمح لنا بحل الموقف، ولا يوجد شيء حقيقي على طاولة المفاوضات".

وأضاف: "نحن ما زلنا نخطط من أجل إبقاء اللاعب معنا, لضمان عدم خروج نحو أرسنال".

من جانبه، اعترف النمساوي بيتر شتوغر مدرب دورتموند بأن مهاجم فريقه تدرب بشكل جيد للغاية على مدار الأسبوع الماضي، إلا أنه في آخر مران "كان يفكر في أمور بعيدة عن أرض الملعب"، وفق قوله.

يشار إلى أن الصحافتين الإنجليزية والألمانية أكدتا أن زورك نفسه سيسافر إلى العاصمة الإنجليزية "لندن" لحسم انتقال أوباميانغ إلى أرسنال.