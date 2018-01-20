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الرسالة نت - وكالات

دخل الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع ميلان، دائرة اهتمامات مسؤولي ريال مدريد، لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما ذكرته تقارير صحافية إسبانية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, إن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، أكثر المتحمسين لتعاقد ناديه مع بونوتشي، لترميم دفاع الفريق "الملكي", الذي عانى بشكل واضح خلال الموسم الحالي.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن راموس مقتنع تماما بقدرة المدافع الإيطالي على تعويض كيبلير بيبي، الذي رحل عن الريال في "الميركاتو" الصيفي الأخير صوب بشكتاش التركي.

وتراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ في أول موسم له مع ميلان، مقارنة بما قدمه مع يوفنتوس في السنوات الماضية، وتؤكد التقارير أن قائد "الروسونيري" قد يتجه للرحيل عن ملعب "سان سيرو" عقب نهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن بونوتشي انتقل إلى ميلان قادما من "الغريم" التقليدي يوفنتوس في الصيف الماضي، مقابل 42 مليون يورو.