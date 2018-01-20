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الرسالة نت - وكالات

يبدو أن فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الجديد، لا يطيق الانتظار حتى مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق "الكتالوني"، الذي انضم إليه قادما من ليفربول في صفقة قياسية قيمتها 160 مليون يورو.

وأجلّت الإصابة الظهور الأول لكوتينيو بقميص برشلونة لمدة "20 يوما"، وبات من المتوقع أن يشارك لأول مرة مع "البلوغرانا" في مباراة ألافيس بملعب "كامب نو" يوم 28 يناير الجاري.

ورغم ذلك يبدو أن البرازيلي لا يريد الانتظار حتى ذلك الوقت، إذ شارك بالفعل مع برشلونة، لكن في العالم الافتراضي في لعبة الفيديو الشهيرة "PES 2018".

ونشر كوتينيو صورة لشخصيته من اللعبة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو يحتفل بتسجيل هدف بقميص برشلونة، وفي الخلفية يركض زميله لويس سواريز متجها ناحيته للاحتفال معه، وتهنئته على الهدف.

وعلّق كوتينيو على الصورة: "أتمنى الاحتفال بالعديد من الأهداف مع برشلونة معا، كما أفعل هنا".