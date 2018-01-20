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الرسالة نت - وكالات

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأسماء المختارة للمشاركة في المعسكر الذي ينطلق غدا الأحد، في العاصمة "الرياض"، ويستمر حتى 27 يناير الجاري، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وأعلن الاتحاد السعودي في وقت سابق عن خوض عدد من المباريات الودية، أمام منتخبات العراق وأوكرانيا وبلجيكا وبيرو وإيطاليا وألمانيا، بين شهري فبراير ويونيو, استعدادا للمونديال.

وتأهل "الأخضر" إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 2006، ويخوض مبارياته ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا مصر, وأوروغواي, وروسيا (البلد المضيف).

وجاءت قائمة المنتخب السعودي على الشكل التالي:

- حراسة المرمى: ياسر المسيليم، ووليد عبدالله، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس.

- خط الدفاع: أسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، وعبد الله الزوري، وياسر الشهراني.

- خط الوسط: سلمان الفرج، وعبد العزيز الجبرين، وعبد المجيد الرويلي، وعبد الله عطيف، ومحمد كنو، ويحيى الشهري، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، وسلمان المؤشر، وعبد الفتاح عسيري، وفهد المولد.

- خط الهجوم: محمد السهلاوي، ومجاهد المنيع.