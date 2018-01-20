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نابلس - الرسالة نت

استشهد اليوم السبت، الأسير حسين حسني عطالله من نابلس متأثرا بإصابته بمرض السرطان وسط اهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال.

ونقلت وسائل الاعلام العبرية، خبر استشهاد الأسير عطالله، والمحكوم بالسجن 32 عاما متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

يذكر أن الأسير عطا الله (57 عاما) من مخيم بلاطة في نابلس، مصاب بمرض السرطان في خمسة أماكن في جسده (الرئتين والعمود الفقري والكبد والبنكرياس والرأس)، وأن هذا المرض ظهر معه فقط منذ 8 أشهر، ووضعه سيء للغاية، متزوج ولديه 6 أبناء ومحكوم بالسجن 32 عاما قضى منها 21 عاما.