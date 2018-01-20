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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

قال مسئول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، إن خليه جنين التي تم تتبعها قبل يومين لا علاقة لها بحركة "حماس" في غزة.

ووفق المسئول الأمني الإسرائيلي: "نجري مطاردة وراء المقاوم الذي تمكن من الفرار في جنين، ولا علاقة لحماس غزة بالخلية".

وأضاف المسئول الإسرائيلي: "لدينا أسماء وتحديد هوية لجميع المشاركين في العملية بما في ذلك جميع المساعدين و تجري هناك مطاردة للمقاوم المنسحب".

وأكد المصدر الأمني أن قائد الخلية، أحمد نصر جرار، ومازال جيش الاحتلال لا يعرف مكانه و يسير بحرية. وقد دمر منزله في العملية ، ولا يزال من غير الواضح متى انسحب من المنزل الذي دمرته قوات الجيش".

وزعم المصدر الامني أن "الخلية في جنين هي التي نفذت عملية حافات جلعاد ولا علاقة لها بحركة حماس في غزة، وأنها تنظمت محليا".

وادعى المصدر الأمني ​​أن "حماس" تحاول إقامة ساحة أخرى في جنوب لبنان، يمكن من خلالها إطلاق صواريخ ضد "إسرائيل".

وتابع: "لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت حماس تعمل في لبنان تحت رعاية حزب الله أم لا، ومن الواضح أن صالح العاروري يجلس في بيروت تحت رعاية حزب الله وهو على اتصال مباشر مع نصر الله".