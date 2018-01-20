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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

قررت الشرطة الإسرائيلية نشر آلاف من عناصرها، استعداداً لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي يصل تل أبيب مساء غدٍ الأحد.

وقالت محطة التلفزة الثانية (غير حكومية)، "كجزء من العملية المعقدة، فإن آلافاً من عناصر الشرطة سينتشرون على طول مسار نائب الرئيس الأمريكي، وخاصة في محيط مطار بن غوريون (قرب تل أبيب)، وعلى الشوارع الرئيسة المؤدية إلى مدينة القدس".

وصباح الاثنين، يستقبل بينس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس المحتلة، قبل أن يتوجه إلى الكنيست لإلقاء خطاب، ولقاء رئيس الكنيست "البرلمان" يولي إدلشتاين.

وفي ساعات المساء، يقيم نتنياهو حفل عشاء في مقر إقامته في القدس الغربية لنائب الرئيس الأمريكي.

ويلتقي بينس الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في القدس المحتلة، ثم يتوجه إلى متحف "الهولوكوست" ويضع إكليلا من الزهور.

وأعلن الفلسطينيون رفضهم استقبال نائب الرئيس الأمريكي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، والشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.