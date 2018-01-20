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غزة - الرسالة نت

منعت السلطات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، وفداً برلمانيًا أسبانيًا من عدة أحزاب من دخول قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".

واستنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، هذه الخطوة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "الاحتلال منع هذا الوفد ووفوداً أخرى كانت تهدف من زيارتها لغزة الاطلاع على الوضع المأساوي الذي يعاني منه سكان قطاع غزة جراء الحصار".

واعتبر الخضري في تصريح صحفي له أن منع الوفد "إمعان في الحصار" لإخفاء حقيقة المعاناة المتفاقمة، واستمرارا لعزل غزة عن العالم، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة جدًا.