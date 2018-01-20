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غزة - الرسالة نت

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) للمنطقة غير مرحب بها.

وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنه لا يوجد أي مبرر لاستقبال بنس واللقاء به من أي مستوى كان وخاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي يؤكد فيها شطب ملف القدس واعتمادها عاصمة أبدية للكيان الصهيوني.

وأكد برهوم إصرار حماس على مواجهة وإفشال أي مخططات إسرائيلية أمريكية تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته، مطالباً الجماهير والشعوب المحبة لفلسطين بالإبقاء على حالة الرفض التام لهذه المشاريع الصهيوأمريكية والقائمين عليها.

كما حيا صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وكذلك كل شعوب المنطقة الرافضة لهذه السياسات والمخططات الإسرائيلية والأمريكية.