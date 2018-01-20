تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أسرة الشهيد أحمد إسماعيل جرار من جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان صدر عن مكتب هنية إن رئيس المكتب السياسي لحماس "عبّر عن عميق الفخر والاعتزاز ببطولة الشهيد، وبهذه العائلة سليلة الجهاد والمقاومة، والتي سجلت تاريخًا مباركًا وقدموا نماذج عظيمة، والشهيد القائد نصر جرّار وولده المطارد أحمد مثال على ذلك".

ونقل هنية "تعازيه وقيادة حماس وتعازي الشعب الفلسطيني المقرونة بالفخر لهذه البطولة والثبات في مواجهة الاحتلال الصهيوني وخاصة ما وقع في جنين الأيام الماضية سواء مواجهة الهجوم وما تضمن من مقاومة واستشهاد أو في عملية هدم البيوت".

وأكد رئيس حماس التضامن الكامل مع العائلة، مشيرًا إلى أن "ما سمعه خلال الاتصال يعكس الإيمان الراسخ والاستعداد والاعتزاز بهذه البطولات والتسلح بالصبر والمصابرة".

واستشهد الشاب جرار أثناء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الخاصة في مدينة جنين، فيما تمكن ابن عمه أحمد نجل القائد بكتائب القسام الشهيد نصر جرار من الانسحاب من المكان، وهو الذي يتهمه الاحتلال بالوقوف خلف عملية قتل حاخام رميًا بالرصاص قبل نحو أسبوعين قرب نابلس.

وهدمت قوات الاحتلال خلال عملياتها العسكرية التي استمرت نحو 10 ساعات أربعة منازل لعائلة جرار منهم منزل الشهيد نصر وأشقائه.