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نابلس-الرسالة نت

باشرت لجنة زكاة نابلس المركزية صرف مساعدات نقدية وعينية للمئات من العائلات المحتاجة بالمحافظة.

وأوضح رئيس لجنة زكاة نابلس "محمد سامح" طبيلة أن اللجنة باشرت صرف كفالات نقدية بقيمة 91 ألف شيكل على 503 أسر فقيرة ومحتاجة من الاسر المسجلة لديها، والتي تنطبق عليها معايير البحث الاجتماعي من مختلف مناطق المحافظة.

وأكد أن هذه الصرفية تأتي في ظل الأحوال الجوية، بهدف تمكين الأسر الفقيرة من شراء احتياجاتها.

كما قامت زكاة نابلس بتوزيع 100 طرد غذائي على 100 عائلة من العائلات الفقيرة المتعففة المسجلة لدى اللجنة.

وستباشر اللجنة صرف مبالغ مخصصة للأيتام المكفولين محليا ضمن برنامج (سنابل الخير) عن شهري 11-12/2017 بمبلغ 55 ألف شيكل، سيستفيد منها 400 يتيم.