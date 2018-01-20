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الرسالة نت - محمود هنية

قال السفير المصري محمود كريم فهمي أول سفير لدى السلطة الفلسطينية، إنّ المعلومات التي وصلته من جهات سيادية مصرية تفيد بأن الوسيط المصري الراعي للمصالحة الفلسطينية، ممثلا بجهاز "المخابرات العامة" متوقف عن رعايتها ولم ينسحب.

وأفاد فهمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن ما لديه من معلومات تؤكد بأن الوسيط متوقف ولم ينسحب من رعاية المصالحة، عازيًا الموقف لعدد من الأسباب أهمها المتعلقة بتعثر الملف.

وذكر فهمي أن الوسيط المصري كان يدرك حجم العقبات التي تواجه ملف المصالحة، وأحدث اختراقًا في عدد من ملفاتها بينها تسليم المعابر والجباية والوزارات لحكومة التوافق، مشيرا إلى أنه "بقيت هناك ملفات أخرى لم يحدث فيها تقدم ويبدو أنه لا يوجد رغبة لدى طرف معين بتحقيقها".

وأكدّ فهمي أن حركة "حماس" تعاملت بشكل إيجابي في ملف المصالحة، "والسلطة الفلسطينية لا تزال تتذرع بوجود ضائقة مالية لديها، وتعاني من مديونية عالية في ميزانيتها، الامر الذي تتحجج به في مسألة عدم دفع سلف مالية للموظفين".

وأوضح أن تجربة الوسيط المصري في رعاية المصالحة، تشير إلى أنه لا يتجه الى الانسحاب بقدر ما يحتاج الى توقف في بعض المحطات في محاولة لاحتواء كل المعوقات التي تسير في طريق المصالحة، نافيا ان يكون اقالة وزير المخابرات خالد فوزي مرتبط بمسألة المصالحة.