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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

صرح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، لموقع إخباري سعودي، السبت، بأنه: "بدون التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، لم تكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قادرة على تحديد مكان خلية نابلس، المسؤولة عن عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد، وقتل الحاخام رزيئل شيبح".

وبحسب ما نقتله صحيفة "معاريف" العبرية، صرح المصدر الأمني الإسرائيلي، لموقع "إيلاف" الإخباري السعودي، أنه بدون مساعدة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، لم يتكمن الجيش الإسرائيلي من الوصول الى مكان خلية نابلس.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه بعد يوم من اقتحام المنزل المتواجد فيه أعضاء الخلية بجنين، اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتعاون مع "إسرائيل"، وعدم تقديم المساعدة لأعضاء الخلية، رغم وجود المقرات الأمنية على بعد أمتار من المنزل.

وأشارت صحيفة "معاريف" الى أن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي، قامت يوم الأربعاء الماضي، بعملية ليلية خاصة داخل مخيم جنين، استطاعت من خلال العملية التي استمرت 15 ساعة، محاصرة أعضاء خلية نابلس، وتصفيتهم.