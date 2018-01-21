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غزة - الرسالة نت

توقعت الأرصاد الفلسطينية موقع طقس فلسطين أن يستمر الطقس المستقر خلال اليومين القادمين بحيث ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي نهار الأحد مع تحول الرياح الى شرقية جافة ، وهو ما يزيد من الإحساس بالبرودة في ساعات الصباح والليل رغم الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة .

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار الاثنين مع تحول الرياح إلى جنوبية غربية رطبة نسبياً، وفي ساعات الليل يقترب منخفض جوي من البلاد مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتبدأ الأمطار في الهطول على أقصى المناطق الشمالية والساحلية بعد منتصف الليل، وينتشر هطول الأمطار في ساعات الفجر والصباح الباكر إلى مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد بمشيئة الله، في حين يتوقع أن تتأخر الأمطار في المناطق الجنوبية لوقت لاحق من نهار الثلاثاء.

وفي نهار الثلاثاء تهطل الأمطار المتفرقة في معظم المناطق شمال ووسط البلاد مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في الجبال الى 10 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 7 درجات، في حين تصل العظمى في السواحل الى 16 سْ نهاراً وتنخفض ليلاً الى 12 سْ، ومن المتوقع أن تضعف حدة المنخفض في ساعات المساء والليل مع استمرار الفرصة سانحة لهطول زخات متفرقة.

وتزداد الإشارات إلى تعرض البلاد إلى منخفض جديد نهاية الأسبوع بحيث يكون مصحوباً برياح قطبية المنشأ، وتشير التوقعات الأولية إلى تساقط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد مع درجات حرارة متدنية جداً، كما لا يستبعد أن تهطل الثلوج فوق بعض القمم العالية مثل الجليل الأعلى شمال البلاد، إلا أن التفاصيل لا تزال متغيرة حالياً نظراً لبعد الفترة الزمنية.