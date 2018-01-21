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رام الله - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا من مدن بيت لحم والخليل ورام الله، وصادرت قطعة سلاح خلال عمليات الدهم.

في غضون ذلك اقتحم قرابة 500 مستوطن تحت حماية الجيش قرية عورتا شرق نابلس فجر اليوم لأداء طقوس تلمودية في المقامات الدينية في القرية.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام المستوطنين حيث رشق الشبان حافلات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة.