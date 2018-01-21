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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

قالت وسائل اعلان عبرية ان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، تولى المسؤولية عن العلاقات بين اسرائيل والأردن، تزامنا مع إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، طيلة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، التي بدأت في يوليو / تموز الأخير.

وبحسب الإعلام العبري، فإن كوهين زار الاردن لحلحلة الأزمة. وقالت جهات سياسية أن مرحلة الحل استغرقت أشهرا، عبر أحد رجالات الموساد، الذي أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالموضوع.

من جانبه، أعرب نتنياهو عن تقديره، لصهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه جاريد كوشنير، ومبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، على الجهود التي بذلاها من وراء الكواليس، من أجل حل الأزمة بين عمان وتل أبيب. ولعب رئيس الموساد دورا هاما من الجانب الإسرائيلي، لإنهاء الأزمة مع الأردن.