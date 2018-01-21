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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

أعلنت القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أن نوابها سيقاطعون الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس غدا الاثنين بالكنيست، كما يعقد بنس اليوم مباحثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان.

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة عبر موقع فيسبوك إن بنس "شخص خطير يحمل رؤية تتضمن تدمير مجمل المنطقة"، مضيفا أنه يأتي إلى المنطقة "بصفته موفدا لرجل أخطر منه، رجل عنصري لا بد من منعه من السيطرة على منطقتنا"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد عودة أن كامل أعضاء القائمة المشتركة، وهم 13 نائبا من أصل 120، سيقاطعون خطاب بنس.

وسيجري بنس، الذي ترافقه زوجته كارين، ظهر اليوم في قصر الحسينية في عمان مباحثات مع الملك الأردني، يعقبها غداء عمل، ثم يستقل الطائرة متوجها إلى إسرائيل في زيارة تستمر الاثنين والثلاثاء.

وكانت الحكومة الأردنية اعتبرت في السادس من ديسمبر/كانون الأول أن قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يشكل خرقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة اللذين يؤكدان أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وفقا لبيان حكومي.

ووصل بنس أمس إلى القاهرة في أول زيارة له إلى المنطقة منذ تسلمه مهامه قبل سنة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال إن العلاقات بين بلاده ومصر تحسنت بعد فترة جفاء.

وأكد السيسي دعم بلاده الثابت لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بينما أبلغ بنس الرئيس المصري أن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين إذا وافق الطرفان.

وقال بنس للصحفيين إن السيسي وصف اعتراضه على قرار ترمب بأنه "خلاف بين أصدقاء"، وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده ستظل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وأنها لم تصل بعد إلى قرار نهائي إزاء الحدود بين الطرفين.

وكان من المقرر أن يقوم بنس بهذه الجولة أواخر الشهر الماضي، إلا أنها تأجلت بعد موجة الغضب التي عمت المنطقة إثر قرار ترمب بشأن القدس، كما أن زيارته لمصر اقتصرت على لقاء السيسي بعد أن رفض كل من شيخ الأزهر وبابا الأقباط لقاءه بسبب قرار ترمب بشأن القدس.