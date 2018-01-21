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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس تتصدر المواقع الإخبارية العبرية اليوم الأحد، إلى جانب التوتر بين وزير الحرب الإسرائيلي والحاخامات اليهود على خلفية تجنيد النساء لوحدات قتالية في الجيش.

هأرتس:

تظاهر حوالى 2,000 مستوطن فى ساحة هابيما فى تل أبيب ضد الفساد الحكومى

تعرف إسرائيل بمحاولة حماس فرض نفسها في جنوب لبنان

حماس والجيش الإسرائيلي يخططان لما بعد الأنفاق في قطاع غزة

الشرطة الإسرائيلية ستوصي بمحاكمة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس

يديعوت أحرونوت:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة ليلة أمس

"احتجاج السبت" حيث خرج نحو 2500 متظاهر في أسدود تقدمهم زعيم حزب يش عتيد "يائير لابيد" احتجاجا على قانون السوبرماركت

السيسي لـ مايك بينس : من المهم أن تواصل الولايات المتحدة التوسط بين "إسرائيل" والفلسطينيين

تونس: قتل أحد كبار عناصر القاعدة في المنطقة على يد قوات الأمن

معاريف:

دعما لتركيا وأردوغان: قراصنة اخترقوا حساب تويتر الخاص بالمدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية

جلعاد أردان: العرب الإسرائيليين يستحقون قيادة أفضل من أيمن عودة وشركائه المتطرفين

يائير لابيد في تظاهرة أسدود: الإكراه الحريدي لا يمكن أن يقود البلاد

مسؤول كبير في حماس : نريد تطوير علاقات مع إيران وحزب الله

"إسرائيل" هيوم:

تصالات لترتيب مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله وبعد هذه المكالمة يحتمل عقد لقاء قمة بين نتنياهو والملك عبدالله الثاني

ستناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد مشروع قانون ينص على أنه يمكن لقائد المنطقة أن يؤخر تسليم جثامين "الشهداء" إلى أسرهم حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات

ستناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قانون بادر به عضو الكنيست أورن حزان والذي يقضي بحرمان أسرى حماس من زيارة ذويهم

نائب الرئيس الأمريكي، الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الواقع القائم في القدس.

القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة وضبطت قطعة سلاح في يطا وأمنت قوات الجيش دخول 500 مستوطن إلى قرية عورتا لزيارة أضرحة هناك

استطلاع: يهودي واحد من بين كل 4 يهود في أوروبا يخفي يهوديته خوفا من الاعتداء عليه من قبل معادي السامية

التلفزيون الرسمي الفلسطيني : توفي معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي

فتح تدعو الى اضراب عام الثلاثاء

مصر: رئيس الاركان السابق سيترشح للرئاسة

القناة 12 العبرية:

تصالات لترتيب مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله وبعد هذه المكالمة يحتمل عقد لقاء قمة بين نتنياهو والملك عبدالله الثاني

نتنياهو يعرب عن تقديره لجاريد كوشنر وجيسون غرينبلات لجهودهما وراء الكواليس التي ساعدت في حل الأزمة مع الأردن

المسؤول الفلسطيني أحمد مجدلاني يقول أن الفلسطينيين مستعدون من حيث المبدأ على مناقشة إمكانية عقد لقاء بين عباس ونتنياهو إذا كان ذلك تحت رعاية روسية فقط

القناة 14 العبرية:

نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى "إسرائيل"

القيادي الكبير في حماس "محمود الزهار": لقد تم تجديد علاقاتنا مع إيران وحزب الله مؤخرا ونحن مهتمون بتطوير هذه العلاقات

زعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد يتقدم تظاهرة أسدود المعارضة لقانون السوبرماركت

حوالي 3,000 متظاهر في أسدود ضد "قانون السوبر ماركت"

لن نقبل بالإدارة الأمريكية كوسيط مرة أخرى إلا بعد إلغاء قرار القدس عاصمة "لإسرائيل"

والا العبري:

قراصنة أتراك استولوا على حساب تويتر الخاص بالمدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومقرب من بنيامين نتانياهو

تونس: اغتيال مساعد زعيم تنظيم القاعدة

شبان فلسطينين رشقوا الحجارة على سيارة إسرائيلية على بعد حوالي 200 متر من تقاطع عزون ولم تسفر عن وقوع إصابات

رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ذهب قبل أسبوع في زيارة سرية إلى المملكة العربية السعودية في ضوء الأزمة مع الإدارة الاميركية