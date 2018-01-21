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انقرة - الرسالة نت

ذكر موقع "واللا " العبري صباح اليوم الأحد، بأن هاكرز أتراك نجحوا باختراق حساب شخص مقرب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ومدير العام الاسبق للخارجية الإسرائيلية دوري غولد على موقع التواصل الاجتماعي العالمي "تويتر".

يذكر أن غولد هو من أعد اتفاق المصالحة بين تركيا و"إسرائيل" عام 2016 عقب مجزرة سفينة مرمرة التي حدثت عام 2010، واستشهد فيها 9 متضامنين أغلبهم من الأتراك في المياه الإقليمية الدولية قبالة شواطئ قطاع غزة حيث كانت في طريقها إلى القطاع لكسر الحصار "الإسرائيلي" المتواصل من عام 2006.