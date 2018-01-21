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غزة - الرسالة نت

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الأحد، أن مجموعة الطاقة المتوفرة في قطاع غزة بلغت 192 ميغا وات تقريبا، في حين بلغ العجز 308ميغا وات.

وقال محمد ثابت المتحدث باسم شركة الكهرباء، إن جدول الكهرباء المقرر العمل به اليوم هو 6 ساعة وصل مقابل 12 فصل وخاصة بعد عودة الكهرباء المصرية لقطاع غزة عبر خطين قادمين من مصر، موضحا أن خطي كهرباء فلسطين وغزة 1 عادا للعمل فيما بقي خط غزة 2 معطلا.

وأشار إلى أن الخطوط (الإسرائيلية) تعمل بقدرة (120) ميغاوات، ومحطة التوليد وتوفر طاقة قرابة(58) ميغاوات.

وأوضح ثابت أن احتياج القطاع اليوم بلغ 500 ميغا وات تقريبا، داعيا جميع الأخوة غير الملتزمين بدفع استهلاكهم من الكهرباء إلى ضرورة الإسراع بالإيفاء بالتزاماتهم وتصويب أوضاعهم لتتمكن الشركة من الاستمرار بتقديم خدمة أفضل وتوفير ساعات كهرباء مناسبة.

ويشار إلى أن شركة الكهرباء (الإسرائيلية) قررت عودة 50 ميغا وات قبل أسبوعين تم قطعها عن قطاع غزة منذ 7 شهور بناءً على إجراءات عقابية من السلطة الفلسطينية، لتعود الـ 120 ميغاوات (الإسرائيلية).