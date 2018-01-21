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الرسالة نت - وكالات

يبحث إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية، عن إضافة اسم جديد إلى خط هجومه، بعد قرار عدم عودة غابرييل باربوسا للفريق، بعد انتهاء إعارته مع بنفيكا، وإرساله في تجربة أخرى لسانتوس.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الأحد، عن وجود اجتماع بين المدير الرياضي بييرو أوسيليو والمدرب لوتشيانو سباليتي بحضور المستشار الفني والتر ساباتيني، للحديث حول الخيارات المطروحة في السوق.

وأبرز تلك الخيارات هو خواكين كوريا مهاجم فريق إشبيلية، والذي ينوي النادي الأندلسي بيعه بشكلٍ كامل، ويطلب مبلغ 25 مليون يورو.

وهناك خيار آخر ربما يكون الوصول إليه أكثر سهولة هو مهاجم فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي دانييل ستوريدج والذي يرحب بالانتقال لإيطاليا.

ولكن سيكون على الإنتر أولا بيع مهاجمه إيدير مارتينيز, الذي لم يعد ضمن مخططات المدير الفني، إلا أن المشكلة التي تواجه النادي أن اللاعب رفض العرض المقدم إليه من كريستال بالاس الإنجليزي، كما أنه لا يرغب في الذهاب للدوري الصيني، ما يعطل خطط النادي.