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الرسالة نت - وكالات

كشف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", عن فضيحة جديدة لقطر ضمن الفضائح العديدة التي تورطت فيها, في إطار سعيها لنيل شرف تنظيم مونديال 2022.

وأوضح بلاتر في كتاب سري نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية مقتطفات منه، أن قطر عرضت سحب محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، من سباق رئاسة "الفيفا" مقابل إسناد تنظيم المونديال لـ"الدوحة".

وكان بن همام قد أعلن تراجعه عن المنافسة على منصب رئيس "الفيفا" في أغسطس 2010، مؤكدا دعمه بقوة لبلاتر، ورغبته في البقاء لفترة أطول داخل أروقة الاتحاد الآسيوي، في موقف أثار جدلا كبيرا آنذاك.

وذكر بلاتر في الكتاب أن قنوات "بي إن سبورتس" القطرية أيضا, قدمت رشوة بمبلغ كبير للغاية بلغ 100 مليون دولار، لمنع سحب تنظيم كأس العالم 2022 من بلدها.

واعترف بلاتر بأنه كان على علم بحصول قطر على حق استضافة المونديال، حتى من قبل التصويت، لدرجة أنه أبلغ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بخسارة الولايات المتحدة في الصراع مع قطر قبل إعلان النتيجة.

وأشار بلاتر إلى حصوله على معلومة من الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، تفيد بتصويت 22 عضوا من اللجنة التنفيذية لمصلحة ملف قطر.