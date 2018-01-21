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الرسالة نت - وكالات

رفض نادي ريال مدريد التفريط في خدمات ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط الفريق، لمصلحة إنتر ميلان، خلال "الميركاتو" الشتوي الجاري.

ولعب كوفاسيتش لإنتر ميلان قبل انضمامه للريال, إذ انضم لـ"النيراتزوري" في يناير عام 2013 قادما من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 11 مليون يورو، قبل أن يباع إلى ريال مدريد في صيف عام 2015 مقابل 31 مليون يورو.

وقالت إذاعة "ديفنسا سنترال" الإسبانية, إن نادي إنتر ميلان طلب بالفعل استعارة لاعبه السابق لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وذكرت أن رد النادي "الملكي" جاء بالرفض القاطع, مطالبا إدارة الفريق الإيطالي بصرف النظر نهائيا عن اللاعب.

وأوضحت "ديفنسا سنترال" أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بدأ يعتمد على كوفاسيتش في خط وسط "الميرينغي" خلال الفترة الاخيرة، وأشرك اللاعب في 14 مباراة متتالية مع الفريق، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من المدرب الفرنسي في اللاعب.

يشار إلى أن إنتر ميلان لم يكن الوحيد المهتم بضم كوفاسيتش خلال "الميركاتو" الشتوي الجاري، بعدما أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد رغبته هو الآخر في ضمه لفريقه.