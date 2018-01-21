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الرسالة نت - وكالات

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إجراء بعض التعديلات على قوانين اللعب المالي النظيف، في ظل تضخم أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات خلال الموسمين الأخيرين، وفقا لما ذكرته تقارير صحافية فرنسية.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية, إن الاتحاد الأوروبي قد يسمح بوجود فرق 100 مليون يورو بين إيرادات ونفقات الأندية في الموسم الواحد.

وذكرت "لو باريزيان" أن هذا المبلغ قابل للتعديل خلال مباحثات مستقبلية، موضحة أن "اليويفا" يسعى لتطبيق هذا المشروع الخاص بقواعد "الميركاتو" اعتبارا من الموسم المقبل.

وسيتعين على أي ناد أوروبي أنفق 300 مليون يورو على سبيل المثال إبرام صفقة أو صفقات بيع بقيمة 200 مليون يورو على الأقل، لتجنب خرق قواعد اللعب المالي النظيف الجديدة، حال اعتمدت بشكل رسمي من قبل الاتحاد القاري.

كما يدرس "اليويفا" قانونا جديدا يقضي بتقليص عدد اللاعبين المحترفين في أي ناد إلى 25 لاعبا، ما قد يؤثر على أندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي (لديهما أكثر من 60 عقد احترافي).

يشار إلى أن هذا المشروع سيجري التصويت عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 24 مايو المقبل.