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واشنطن-الرسالة نت

أشارت بوابة التقنيات "ماك آند آي" إلى انتشار رابط مشبوه يؤدي إلى تعطل مختلف التطبيقات على حواسيب الماك وهواتف آيفون والحواسيب اللوحية آيباد، كما يتسبب هذا الرابط المعروف باسم "قنبلة نصية" أو "Text Bomb" إلى تعطل تطبيق الرسائل iMessage لدى المرسل في بعض الأحيان، نظرا لأن التطبيق يحاول إنشاء معاينة من الرابط.

ونصحت المجلة الألمانية المستخدم -الذي يتلقى هذا الرابط عن طريق تطبيق iMessage- بحذف المحادثة بالكامل، حتى لا يتعطل التطبيق كثيرا، وبدلا من ذلك يمكن حظر النطاق المخزن (github.io) في الرابط المشبوه الذي يظهر باسم "chaiOS".

وتتم عملية الحظر في الأجهزة الجوالة المزودة بنظام "آي أو أس" وفي إعدادات متصفح سفاري عن طريق "تحديد محتوى البالغين" (Limit Adult Content)، وهنا يجب إدراج النطاق github.io تحت بند عدم السماح أبدا (Never Allow).