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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

صادق الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، على مشروع قرار يفرض قيوداً جديدة على العمال الفلسطينيين في الضفة تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.

وحسب ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية، فمشروع القرار يفرض قيوداً مشددة على العمال الذين يحاولون دخول "إسرائيل" بشكل غير قانوني، وفرض ضرائب على السائقين الذين ينقلون العمال للداخل المحتل، لجانب سحب رخص القيادة ومصادرة سياراتهم.

وأضافت الصحيفة، أنه وفقاً للقانون يتم منح سائقي الأجرة تصاريح وصلاحية تخولهم لمسائلة الركاب من العمال الفلسطينيين بعرض تصاريحهم الخاصة لدخول الأراضي المحتلة.