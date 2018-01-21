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القدس المحتلة-الرسالة نت

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد حارس المسجد الأقصى في القدس المحتلة خليل محمد الترهوني عن عمله بالمسجد لمدة 15 يوما.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الترهوني خلال عمله داخل المسجد الأقصى صباح اليوم، واقتادته إلى مركز شرطة باب السلسلة.

وقال الترهوني إن شرطة الاحتلال احتجزته لمدة ساعتين في مركز شرطة باب السلسلة، ثم نقلته إلى مركز القشلة داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة وحققت معه لعدة ساعات بتهمة عرقلة أداء المستوطنين طقوسهم التلمودية.

وأفاد بأن شرطة الاحتلال سلمته قرارا يقضي بإبعاده عن عمله في المسجد الأقصى مدة 15 يوما، قبل إخلاء سبيله بعد عصر اليوم.

يذكر أنه الاعتقال الرابع للحارس خليل الترهوني، وتعرض للإبعاد عدة مرات لمدة تراوحت بين 15 يوما إلى شهر.

في السياق، أخلت ما تسمى محكمة الصلح غرب القدس المحتلة مساء الأحد سبيل المواطن عبد الرحيم بربر بكفالة مالية مكتوبة قيمتها 1500 شيكل.

وذكر محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود أن المحكمة قضت بإخلاء سبيل بربر بعد توقيفه لمدة 24 ساعة، علما أنه تم اعتقاله خلال قمع تظاهرة سلمية في شارع صلاح الدين بالقدس بتهمة رفعه العلم الفلسطيني.